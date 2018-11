Patrulla Caminera recomienda a conductores no circular lento por carril izquierdo

Luis Cristh Jacobs director de la Patrulla de caminos, explicó que ahora están en una primera etapa conocida como amonestación y que está prevista en la escala de la ley de tránsito.

Es decir se va a advertir primero a un conductor que se sorprendido circulando lento por el carril izquierdo, que solo debe ser utilizado para adelantar o circular rápido, y en una segunda instancia se le multará con 10 jornales que son 810.252 guaraníes.

Sostuvo Cristh que es una suerte de advertencia con un espíritu de capacitación para algunos que no están al tanto, pues no se trata de una cuestión de vida o muerte como manejar alcoholizado o no usar cinturón.

Se emite una boleta primero de amonestación, eso queda grabado en el sistema, la segunda vez que el mismo conductor sea descubierto realizando la maniobra, será multado.

