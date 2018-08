Patria Querida no participará en eventual sesión para juramento de Cartes

El senador Stephan Rasmussen afirmó que el presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, está actuando conforme al reglamento interno, al dejar a decisión de sus colegas la convocatoria a sesión extraordinaria para el juramento del ex presidente de la República.

El parlamentario por Patria Querida calificó de correcto que el titular del Congreso ponga a consideración de los líderes de bancadas el pedido de Horacio Cartes, para asumir una banca en el Senado. Informó que mañana se le estaría dando entrada a la solicitud.

Sin embargo, Rasmussen aseveró que no existe ninguna posibilidad que Cartes asuma como senador activo, pues a su criterio no existen los votos. Puntualizó que si eventualmente se realiza la convocatoria, su bancada no va a participar de la sesión.

“Particularmente creo que el ex titular del Ejecutivo no tiene ninguna chance de jurar como senador activo, a no ser que uno de los legisladores de la Cámara Alta sea destituido. Pero si eso ocurre, debe asumir uno de los suplentes”, sentenció.

