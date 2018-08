Patria Querida acompañará todos los pedidos de desafuero

El senador Fidel Zavala se refirió al caso de su colega Paraguayo Cubas y afirmó que su nucleación política acompañará todos los pedidos de desafuero de los parlamentarios que tienen procesos judiciales.

El parlamentario indicó que si eventualmente se pide el desafuero de Cubas, la bancada de Patria Querida va a acompañar, no solo ese, sino otros que se hagan, argumentando que no se deben poner trabas a la investigación judicial. “Si alguien no tiene nada que esconder, no debe temer”, enfatizó.

Por otra parte, Zavala indicó que quiere darle un voto de confianza al presidente electo, Mario Abdo Benítez. Agregó que se debe dar tiempo al mandatario entrante, para juzgar su gestión.

Destacó que por lo menos en el gabinete del próximo titular del Ejecutivo, lo positivo es que están personas con perfil técnico e indicó que desde Patria Querida no pretenden ponerle palos a la rueda al próximo gobierno.

