Parece que Belinda aparecerá en la serie de Luis Miguel

La cantante y actriz se convirtió en la elegida favorita de los productores para darle vida a un papel importante en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”. Belinda habría sido convocada para interpretar a la cantante estadounidense Mariah Carey.

Es de público conocimiento que Luis Miguel y Carey mantuvieron una relación amorosa cuando ambos era jóvenes. Incluso, la cantante confesó que ese romance fue muy importante en su vida y que, tras su ruptura, se deprimió tanto que pensó en el suicidio.

Aunque todavía no hay nada confirmado, Belinda sería la actriz ideal para este personaje de la exitosa serie de Netflix. Los detalles de la próxima entrega no salieron a la luz, y es mucha la información que se está intentando ocultar para no arruinarle la sorpresa a los fanáticos.

Por otro lado, la fecha en la que saldrá la serie también es una gran enigma. Esperamos pronto tener novedades sobre el regreso de la producción latinoamericana.

Fuente: TKM

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?