Paraguayo Cubas desconfía en que Cartes se presente a jurar siendo presidente

El senador electo por el movimiento Cruzada Ciudadana, Paraguayo Cubas, se refirió a la situación en envuelve al presidente de la República, quien presentó su renuncia para poder jurar como senador, sin embargo el Congreso todavía no trató su dimisión.

Señaló que un claro ejemplo fue en el acto de proclamación donde siendo presidente acude para recibir el certificado que lo acredita como senador electo. “Eso ya es un preámbulo, nosotros vamos a ir a una tiranía y lo tenemos merecido porque somos unos inútiles”, expresó.

Cubas se refirió también a Fernando Lugo y dijo que éste pisó su palabra, puesto que tres días antes de las elecciones aseguró que no convocaría a quien no podía ser candidato a senador. Ratificó que no debió de convocar al mandatario ni tampoco al ex presidente Nicanor Duarte Frutos.

“El presidente del senado, Fernando Lugo, una vez más decepciona la población”, sentenció.

Igualmente habló de la posibilidad de integrar una bancada conformada por los legisladores de Patria Querida, Hagamos y el Partido Democrático Progresista, para de esa manera convertirse en el tercer espacio de poder en la Cámara de Senadores.

En tal sentido, sostuvo que de lograrse el acuerdo serán 8 parlamentarios y serán la tercera fuerza en la cámara alta, atendiendo que el Frente Guasú consiguió 6 escaños para este periodo legislativo que inicia. “Ojalá eso se pueda dar”, expresó.

