Para Mario Abdo, un expresidente debe ser senador vitalicio

El presidente Mario Abdo Benítez, estuvo en el aniversario de fundación de Itacurubí del Rosario, San Pedro, donde dijo que él no buscará su reelección, sino que será senador vitalicio que es lo que corresponde desde su interpretación de la Constitución.

“… lo único que le pido a todos, sea quien sea los próximos presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y obviamente del Congreso, que el presidente del Congreso que me ayude para poder cumplir con esta gente que quiere que sus autoridades hablen menos y hagan más por nuestro pueblo, por ahí que dejemos las peleas estériles y trabajemos para poder cumplir con tanta gente que tiene esperanza y que quiere volver a confiar en sus autoridades”, manifestó Abdo Benítez.

Así también, indicó que no pedirá nada para él, sino para la gente y que se entienda que es un momento de unir al pueblo, porque a la ciudadanía no le interesa quien es el presidente del Congreso o de la República, sino que espera es un Estado presente con políticas productivas.

“…yo no quiero salir con tantas denuncias como hoy estamos viendo a través de los medios de comunicación, de corrupción de mal manejo, el que quiere ser y el que va ser colaborador de mi gobierno que sepa que si un guaraní se toca del pueblo paraguayo, yo no voy a dudar un minuto en firmar su destitución, así que todos aquellos que están siendo hoy, que le estamos dando nuestra confianza, le estamos dando nuestra confianza para que trabajen por el pueblo, el que quiere trabajar por el pueblo tendrá todo mi apoyo y el que no, no voy a dudar un minuto en utilizar esa lapicera que me dio esta gente, la gente que tiene fe y esperanza de un Paraguay diferente de destituirle”, sostuvo.

Concluyó diciendo que no quiero que al final de su mandato este en tapa de diarios acusaciones de corrupción, ya que el quiere salir por la puerta grande.

