Para ex director de Yacyretá deuda de la entidad es cero

El Ing. Miguel Fulgencio Rodríguez sostuvo que a partir de no haberse cumplido con el tratado de la binacional que contemplaba la culminación de obras en 1984, se puede considerar que no existe ninguna deuda. Incluso agregó que podría calificarse un lucro cesante para nuestro país que no se haya cumplido.

Rodriguez indicó que Paraguay podría reclamar esto ante estamentos internacionales, pero es un paso importante que en las negociaciones se haya considerado una reducción.

Argentina nunca cumplió con Paraguay los términos del acuerdo inicial y en los últimos 20 años se llevaron el equivalente a 15 mil millones de dólares en energía.

Reconoció que en su época, el presidente Menem comprendió eso y condonó parte de esa deuda, pero que también lo considero un monumento a la corrupción y unilateralmente incumplió el tratado al dejar de proveer recursos financieros.

