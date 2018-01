El Papa pidió “luchar contra la plaga” del femicidio en Latinoamérica

En el penúltimo día de su visita a Perú, el papa Francisco llamó a “luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano: los numerosos casos de femicidios”. “¡Qué sería Perú sin las madres y las abuelas, qué sería nuestra vida sin ellas!”, destacó durante una celebración dedicada a la Virgen.

El discurso dedicado a la Virgen ante las miles de personas congregadas en la Plaza de Trujillo se convirtió en un homenaje a la mujer cuando alabó a todas las madres y abuelas de esta Nación que, dijo, “son verdadera fuerza motora de la vida y de las familias del Perú”.

En su mensaje, el Santo Padre pidió “reconocimiento y gratitud” ante las mujeres que son un bastión en las vidas de nuestras ciudades y que casi siempre silenciosas llevan la vida adelante. Y entonces hizo el llamamiento: “Mirando a las madres y a las abuelas luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano: los numerosos casos de femicidios”.

“Y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento pidiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violencia”, agregó.

Franciscoha clamado en numerosas ocasiones contra la violencia contra las mujeres, pero en sus declaraciones públicas nunca había utilizado el termino femicidio.

Ayer, en uno de sus discursos en la selvática Puerto Maldonado, el Papa había pedido “no naturalizar la violencia machista hacia las mujeres”. “No se puede naturalizar la violencia, tomarla como algo natural. No, no se naturaliza la violencia hacia las mujeres sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades”, cuestionó el pontífice en su encuentro con pobladores de la ciudad del este peruano.

Tras denunciar la presencia de diversos tipos de “esclavitud” en la zona, expresó su dolor por “constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias”. “No nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes, sean pisoteadas en su dignidad”, había expresado.

Fuente: Clarín

