OCDE rebajó sus previsiones de crecimiento mundial

El organismo advirtió por la ralentización del comercio global para 2018 y 2019. Mostró sus inquietudes por la situación de las economías periféricas, en especial las que sufrieron una devaluación de sus divisas.

El crecimiento de la economía global se está tambaleando ante las cada vez más intensas fricciones comerciales y las turbulencias que atraviesan los mercados emergentes, advirtió este jueves la OCDE en un reporte en el que recortó sus estimaciones de expansión.

En su informe de perspectivas interinas, que revisa la previsiones semestrales lanzadas en mayo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destacó que la nueva proyección, con un aumento del 3,7% para 2018 y 2019, es una y dos décimas inferior, respectivamente, a lo calculado hace menos de cuatro meses para este año y el próximo.

Para el conjunto del G20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes, augura una subida del 3,9% en 2018 y del 3,8% en 2019, una y tres décimas menos, y en la zona euro recorta dos décimas, hasta el 2 y el 1,9 por ciento.

