Nuevo titular del Fondo Ganadero agradece a su “querido Partido Colorado”

Fredis Estigarribia asumió hoy como nuevo presidente del Fondo Ganadero y en su primer discurso afirmó que de no ser por la Asociación Nacional Republicana, no estaría en el cargo. Agradeció al titular del Ejecutivo por la confianza.

“Muchos en su discurso escucho que no se deben a favores políticos. Tal vez muchos no nos debemos a favores políticos, pero sí nos debemos a nuestro querido Partido Colorado. Si no era por nuestro partido otros estarían sentados en este lugar”, expresó el ex titular del Senacsa.

Resaltó que el Decreto de su nombramiento fue firmado por el presidente Mario Abdo Benítez el pasado 11 de septiembre, fecha de fundación de la nucleación política a la que pertenece, e indicó que asume el compromiso de ser uno más en la institución y trabajar de cerca con los demás funcionarios del Fondo Ganadero.

Abdo Benítez designó ayer, por Decreto Nº 220/18, a Fredis Estigarribia como nuevo titular del Fondo Ganadero. Últimamente venía ocupando el cargo de presidente del Senacsa, donde había ingresado tras la destitución de Hugo Idoyaga, a raíz del sonado caso de la importación irregular y el contrabando de carne desde el Brasil.

