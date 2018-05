Novedades que trae el sistema operativo Android P de Google

Una de las noticias más esperadas del evento Google I/O fue el lanzamiento del nuevo sistema operativo de Google, el Android P, que ya está disponible para descargarse en su versión beta y promete cambiar los hábitos de los usuarios hacia sus celulares, de la mano de la inteligencia artificial.

La versión definitiva está planeada para el próximo agosto, fecha en la cual también se conocerá el verdadero nombre del sistema (probablemente algún dulce o golosina que comienza con P), pero el adelanto ya permite probar las principales novedades del sistema.

Google abre sus puertas. Habitualmente, las versiones previas suelen estar restringidas a los celulares propios (los modelos Pixel), pero para este lanzamiento son siete las marcas que pueden operar con el sistema: Nokia, Vivo, OnePlus, Xiaomi, Sony, Oppo y Essential. La descarga puede realizarse en la página de Android.

Mayor eficiencia de la batería. Google aseguró que la nueva configuración del sistema permite un ahorro de hasta 30% de la carga, apuntando a una de las principales consideraciones y quejas por parte de los usuarios.

Los ejecutivos explicaron que Android P “pone a dormir” a las aplicaciones que, con el uso de la inteligencia artificial, predice que no serán usadas en las próximas horas o días, para que el procesador no pierda energía en ellas. A veces (no en todas las ciudades), es suficiente con revisar el pronóstico del clima una vez por día, o incluso menos. Así, el sistema podría no dedicarle recursos durante el resto de la jornada.

Fuente: Infobae

