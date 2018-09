Noah Centineo contó cómo se hizo la cicatriz que tiene en la cara

Noah Centineo se volvió de la noche a la mañana en el nuevo galán. Después de interpretar a Peter Kavinsky en la película To All The Boys I’ve Loved Before, este actor parecería estar en todos lados. Si todavía no viste la película, realmente te la recomendamos, te vas a obsesionar con ella y ¡con él!

Pero por esta razón, es probable que hayas notado que en el costado izquierdo, abajo del labio tiene una cicatriz, que lo hace todavía más sexy.

En una entrevista con Buzzfeed, Noah contó “Me atacó un perro. Fui atacado por mi Mastín Inglés cuando tenía seis años. Me abrió un agujero en la cara, así que podías ver mis dientes, mis encías y hasta mi lengua del otro lado. Era un agujero enorme”.

Pero tranquilos, él dijo que no le guarda rencor a su mascota por lo que le hizo: “El perro no sabía lo que hacía. Lo recuerdo específicamente embistiendo, yo siendo alejado de él, y luego lo vi metiendo su cabeza como si no entendiera realmente lo que había pasado. Algunas personas decían, ‘¿Quieres dormir al perro?’ y yo lloraba y decía ‘No, él no quiso hacerlo’”

Fuente: Infobae

