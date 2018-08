“No sé si correspondía o no”, manifestó OGD sobre constitución fiscal

El senador colorado Óscar González Daher se refirió a la constitución realizada ayer en su domicilio particular, por parte del fiscal René Fernández y manifestó que no sabe “si correspondía o no, pero estuvieron por ahí”.

“Yo creo que hay inmunidad, está claro eso”, destacó el legislador haciendo alusión a sus fueros parlamentarios. Asimismo, afirmó que no tiene ninguna propiedad en el Chaco, al retirarse raudamente de la Cámara Alta ante el asedio de los periodistas.

Consultado sobre el pedido de pérdida de su investidura, presentado por la Coordinadora de Ciudadanos Autoconvocados, González Daher respondió: “¿Qué quieren que haga?”.

La intervención se inició a raíz de un reporte remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), en donde a partir del análisis de una serie de documentaciones contables, financieras, impositivas, también entre otras documentaciones, la Fiscalía General del Estado asignó a agentes fiscales para impulsar una acción penal.

El representante de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público comunicó que el día lunes comenzó una investigación penal vinculada con los hechos punibles de Lavado de Dinero, Enriquecimiento Ilícito y Evasión de Impuestos.

Al respecto, Fernández realizó algunas diligencias, entre ellas el allanamiento de una empresa dedicada al rubro inmobiliario, cuya dirección está denunciada en distintas oficinas públicas, también bancos en la ciudad de Luque.

En el marco de esta causa las personas investigadas son: Oscar Alberto González Daher, Oscar Rubén González Chaves, María Emilia González y la empresa inmobiliaria investigada es Príncipe de Savoia S.A. El monto indagado es de más de 10.000.000 de dólares, refirió el fiscal que lleva adelante la investigación.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?