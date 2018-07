Niños atrapados en una cueva en Tailandia están “en buena salud”

Los doce niños y su entrenador de fútbol que fueron encontrados al cabo de nueve días en una cueva de Tailandia están “en buena salud”, según la Marina tailandesa, que publicó este miércoles un nuevo video de ellos.

“Tras haber comido, todos fueron examinados por un médico militar”, precisó la Marina, sin detallar, de momento, qué día serán evacuados, una operación complicada porque tendrá que realizarse parcialmente bajo el agua.

En este video, grabado el martes, aparecen once niños saludando, diciendo su nombre y luego “estoy bien de salud”. La Marina no explicó por qué el duodécimo niño no grabó el mensaje ni tampoco el entrenador.

Ya empezaron a ser entrenados para bucear, aunque los socorristas advirtieron que no querían precipitarse a la hora de realizar la evacuación, que será complicada.

“Estoy tan feliz”, reaccionó, llorando, la madre de uno de los chicos, Bew, al ver el video, proyectado por los socorristas en una pantalla bajo una tienda, no muy lejos de la entrada de la cueva, donde las familias esperan que sus hijos sean evacuados. “Está delgado”, señaló no obstante, tras ver el mensaje de su hijo.

Sin embargo, la operación de evacuación será delicada y los socorristas advirtieron que no se precipitarían a la hora de realizarla, pues el camino de vuelta recorre varios kilómetros por zonas angostas y etapas difíciles bajo el agua.

Fuente: Infobae

