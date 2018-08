Niegan conflicto de intereses por deuda a farmacéuticas

El abogado Javier Parquet sostuvo que no existe un conflicto de intereses en la gestión del pago de deudas de parte del Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas debido a que en la operación es entre los bancos y el proveedor.

“Este es un negocio financiero, el banco te adelanta un dinero y le cobra intereses al proveedor, no se le cobra ni un peso al Estado”, aseveró al insistir que no hay participación del Ministerio de Hacienda en la ecuación, por lo que no existe incompatibilidad.

Parquet explicó que la transacción se trata de una herramienta válida y una solución para las compañías que se están quedando sin capital puedan tener liquidez para seguir operando.

Añadió que durante todo el tiempo que duró la negociación él no tenía contrato con la cartera de Hacienda y que recién hace un mes ganó una licitación para prestar servicio de asesoría la institución pública.

“Durante el tiempo que estuvimos trabajando con esta gente no existía vínculo, entonces como se puede decir que había un conflicto de intereses, no existe porque mi asesoramiento es con el banco y las empresas farmacéuticas”, finalizó.

