Para Nicanor, González Daher solo renunciando dejará de ser candidato

El ex presidente de la República y candidato a Senador, Nicanor Duarte Frutos sostuvo que depende única y exclusivamente de Oscar González Daher seguir en la lista de candidatos a senadores por el partido colorado, puesto que no puede ser destituido ya que resultó electo por la gente.

Añadió que muchos correligionarios consideran al dirigente Luqueño como un posible elemento para espantar votos, luego del escándalo de la filtración de audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, institución que presidió.

Duarte Frutos sostuvo que es hasta inexplicable que la lista más votada en las internas haya sido la que integraba el cuestionado legislador. Aseguró que hay candidatos peores por la oposición y que lo concreto es que la garantía de estabilidad política pasa por el partido colorado.

Por otro lado sobre el mentado abrazo republicano, sostuvo que cualquier partido luego de las internas busca aglutinarse para ganar las generales, por más que no haya coincidencias programáticas. Sin embargo sostuvo que la conciliación no representa abdicar banderas o doctrinas. “La oposición apunta a que los conflictos en el partido colorado no sean superados”, dijo.

