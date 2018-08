Nicanor considera que Ibáñez debe renunciar a la Cámara Baja

El ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, se pronunció sobre el caso del diputado colorado José María Ibáñez y afirmó que el mismo debe atender la indignación ciudadana y presentar renuncia como parlamentario.

“Con respecto a la situación de Ibáñez, mi posición personal es que debe renunciar y hacerse eco del masivo reclamo de la ciudadanía”, manifestó este sábado el exmandatario a través de su cuenta de Twitter.

El diario ABC publicó hoy que tras el escándalo por el caso Ibáñez, miembros de la Gran Logia Simbólica Paraguaya amenazaron con retirarse del grupo si es que se llevaba adelante una disertación de Duarte Frutos. La actividad debía realizarse el próximo lunes 6 de agosto en el Gran Templo del Palacio Masónico; sin embargo, fue suspendida.

Según el medio impreso, el fiscal Édgar Sánchez indicó que “la actividad fue suspendida a pedido de Nicanor, pues sus asesores le recomendaron no exponerse al público debido al escándalo político. Aunque no te voy a negar que algunos miembros solicitaron su salida, pero no fueron muchos. La suspensión fue más bien a pedido de Nicanor”, afirmó el agente del Ministerio Público.

Al respecto, el ex titular del Ejecutivo aseguró que la información “es absolutamente falsa”. Agregó que no tiene conocimiento ni fue invitado a disertación alguna. “Mucho menos pedí la suspensión de ningún evento como dice el exfiscal de nombre Édgar Sánchez, a quien no conozco personalmente”, expresó en la red social.

“Nunca me llamé a silencio, estamos trabajando coordinadamente en la transición de la entidad binacional Yacyretá y mi comunicación es siempre abierta y fluida con los medios periodísticos”, finalizó Duarte Frutos.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?