Netflix sufrió caída a nivel mundial

La plataforma de streaming sufrió una caída a nivel mundial. El problema fue denunciado por miles de usuarios que rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes sobre lo sucedido.

Debido a este desperfecto, los usuarios se ven imposibilitados de acceder al contenido de la plataforma. Al intentar reproducir una película o una serie, se lee un mensaje que dice “algo salió mal… error inesperado”.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.

— Netflix CS (@Netflixhelps) June 11, 2018