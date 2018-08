Napout trabajó en la cocina del penal de Brooklyn y ganó 20 dólares

Autoridades de la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde se encuentra recluido nuestro compatriota, Juan Ángel Napout, por el caso FIFAGate, remitieron un reporte evaluando la estadía del ex titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Según publica en su cuenta de Twitter, Ken Bensinger, periodista que cubre el caso, Napout trabaja en área de la cocina del penal, de lunes a viernes, 7 horas al día y recibió buenas calificaciones con la máxima nota en 6 categorías de 9.

Importante clarificación: Napout ganó US $19,32 durante un mes de trabajo, o sea, un poco más que 19 dólares, o aproximadamente 12 centavos or hora. No creo que sea mucho en ningún país. https://t.co/MTgdxd5hyM

— Ken Bensinger (@kenbensinger) August 27, 2018