Nancy Ovelar anuncia que no renunciará como viceministra

Nancy Ovelar, viceministra de Educación se refirió a la crisis desatada en el Ministerio de Educación e indicó que no piensa dar un paso al costado. Igualmente dijo que no descarta iniciar acciones judiciales contra el ministro Eduardo Petta.

“Hasta que el presidente no diga contrario. No podemos hacer especulaciones”, manifestó al añadir que todo se soluciona conversando, no acusando.

Añadió que existe un daño moral muy grande hacia su familia y resaltó que todo lo que lograron tanto en lo personal como en lo profesional fue con mucho sacrificio.

Ovelar sostuvo que el ejercicio de la docencia es perfectamente compatible con la actividad privada e indicó que tiene documentos que avalan el actuar de su marido. “Mi marido es ingeniero civil, tiene casi 30 años de experiencia en el sector, es docente hace 20 años”, dijo.

Aseveró que no está contra la transparencia pero pide que se realice previamente una investigación y que la verdad sea presentada. Expresó que continuará trabajando como lo viene haciendo hasta ahora y resaltó que desde que Petta asumió, solo se reunieron dos veces.

