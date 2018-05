Ña Obdulia perdió ayer a su mamá y pasará otro Día de la Madre sin Edelio

Obdulia Florenciano, madre del suboficial de Policía secuestrado hace 1.410 días por el EPP, aseveró que desde hace cuatro años la vida para ella es muy dura, pues no tiene noticias de su hijo y ayer enterró a su mamá, en vísperas al Día de la Madre.

“Estoy pasando por una situación muy triste porque mi madre falleció ayer y no sé nada de mi hijo. El golpe es doble, estoy muy mal. No sé cómo explicar el dolor que estoy pasando. Acabo de enterrar a mi madre y hace 4 años que no tengo conmigo a mi hijo”, enfatizó.

Una vez más pidió a los integrantes del grupo armado que tiene secuestrado a Edelio, que se les ablande el corazón y le den una prueba de vida o si ya está muerto, que le digan dónde está el cuerpo de su hijo, para poder enterrarlo.

“Pido a esa gente que tengan piedad de mí y me brinden información sobre mi hijo. De corazón les pido que hagan eso, aunque ya esté muerto quiero saber dónde está su cuerpo para darle cristiana sepultura”, sentenció.

