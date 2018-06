Murió Eunice Gayson, la primera “chica Bond”

La actriz inglesa Eunice Gayson, conocida por haber sido la novia de James Bond en las dos primeras películas del agente secreto 007, falleció ayer a los 90 años, ha informado el sábado su cuenta oficial de Twitter.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y

— Eunice Gayson (@EuniceGayson) June 9, 2018