Mujeres vuelven a marchar contra Donald Trump

La ‘Marcha de las mujeres’ volvió a marcar tendencia. Este año la protesta cobra una especial relevancia en el contexto del movimiento #MeToo contra el abuso sexual, que arrancó con el escándalo Weinstein siguiendo con los múltiples casos que han salido a la luz.

Las calles estadounidenses se llenaron de gorros rosas. Según cifras recogidas por el Washington Post, más de tres millones de personas participaron en la marcha femenina.

Muchas caras conocidas han mostrado su apoyo al movimiento y a la protesta que ya marcha por las calles de varias ciudades. Por su parte, el presidente Trump ha respondido con ironía a la mencionada protesta.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018