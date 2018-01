MOPC justifica ingreso de bitrenes al país

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en fecha 17 de enero emitió la Resolución No. 74, por la que autoriza la circulación bitrenes para el transporte de cargas a lo largo de la Ruta V, señalando permitirá fortalecer la línea comprendida entre las ciudades de Pedro Juan Caballero y Concepción.

Desde el MOPC se indica que el desarrollo de dicha línea comprende la circulación de este tipo de vehículos de tal manera ingresar al Paraguay un millón de toneladas de granos procedentes del Brasil, que serán transportados en partes iguales por camioneros brasileños y paraguayos, sustituyéndose los puertos de Santos y Paranaguá por el de Concepción.

“La carga será transbordada a barcazas paraguayas que con orgullo podemos decir que es la tercera flota más grande del mundo”, refiere el documento.

Se argumenta que la decisión tomada fue realizada con la visión de establecer el tan anhelado y postergado “Corredor granelero del norte”, que posicionará al Paraguay como centro logístico de Sudamérica, creando desarrollo para importantes zonas del país y oportunidades para los camioneros paraguayos.

El MOPC, seguro de la decisión tomada, lleva adelante este proyecto, teniendo en consideración los siguientes puntos:

1- Esta es una carga nueva y, por ende, ningún camionero nacional pierde su carga actual;

2- 50% de la carga es paraguaya. Esto fue establecido por acuerdo privado entre partes, por lo que cualquier manifestación en contrario es falsa;

3- El bitrén al tener los ejes debidamente distribuidos de a 2 provoca un menor impacto en las rutas que los actuales camiones de triple eje;

4- El bitrén tiene 20% más de carga, no el doble o triple. No hay que confundir con otras configuraciones no autorizadas.

5- El bitrén cuenta con las máximas exigencias de seguridad: abs, antivuelcos, suspensión neumática y medidor de peso por eje para evitar sobrecargas.

Así también la cartera de Obras y Comunicaciones expresa que se invitó a camioneros nacionales a sumarse a esta iniciativa y beneficiarse de ella a través de un producto financiero del Banco Nacional de Fomento (BNF).

“El MOPC manifiesta que el Paraguay como país mediterráneo necesita mejorar su eficiencia para reducir costos y seguirá apostando al desarrollo nacional con una fuerte inversión en infraestructura, que permita beneficiar a todos y no a unos pocos”, concluye el comunicado.

Con información del MOPC.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?