Miley Cyrus borró todas las fotos de su Instagram

Primero fue Taylor Swift, ahora Miley Cyrus. La cantante borró todas las fotos de su cuenta de Instagram, puso una foto negra de perfil y sorprendió a todos sus fanáticos.

La artista no contó a qué se debe su decisión, pero ya comenzaron a circular varias teorías al respecto. Una de ellas tiene que ver con una supuesta separación de su novio, Liam Hemsworth, pero las fotos de él niegan cualquier suposición.

La teoría más acertada tiene que ver con su carrera musical. Al igual que Taylor Swift, la actitud de Miley podría ser una señal de que está a punto de lanzar un nuevo álbum.

La actitud de los productores relacionados a Cyrus también es llamativa. Miike WiLL Made It, Oren Yoel y Andrew Wyatt pusieron una foto negra en su perfil en Twitter.

La artista estadounidense presentó Yourger Now en 2017 y no volvió a lanzar nuevo disco. Además, el sitio Us Weekly aseguró que está trabajando junto a Mark Ronson en el mismo estudio de Nueva York en el que grabó Lady Gaga.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?