Migrantes intentaron saltar la valla fronteriza entre México y EEUU

Un grupo de migrantes centroamericanos intentó cruzar a Estados Unidos por la zona de la garita de El Chaparral, que divide Tijuana con San Diego, luego de romper un cerco de la Policía Federal mexicana que impedía su paso.

Esta mañana aproximadamente 300 migrantes centroamericanos marcharon rumbo al puerto fronterizo de El Chaparral, pero fueron contenidos por policías federales mexicanos en un puente previo a la garita.

Otro grupo intentó subir por el muro fronterizo, al extremo noreste de la garita San Ysidro, detrás de la línea ferroviaria, pero autoridades de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos, reportó la prensa local.

Ante la respuesta, los migrantes echaron a correr, pero se mantuvieron cerca del muro, donde afirmaron que desean pasar pacíficamente.

“Mr. Trump, help us please” y “Mis derechos no tienen fronteras” son algunas de las pancartas que mostraban los migrantes en su marcha, en la que participaron niños y mujeres.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?