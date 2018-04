MeWe, la red social que desafía a Facebook

Tras el escándalo de Facebook, se instaló con fuerza el debate sobre el derecho a la privacidad en las redes sociales. ¿Cuánta información recopilan? ¿A qué están expuestos los usuarios? Y en el marco de este debate, surgieron algunas propuestas que, dicen, buscan cuidar a los cibernautas. Como la competencia Open Book que convoca a crear una red social “que no manipule a la gente”.

También se puso el foco en algunos sitios que, si bien no son nuevos, buscan imponerse como una “solución superadora”. Tal es el caso de MeWe, una plataforma que se creó en 2014 y que se presenta ante el mundo como una “red de comunicación privada mundial”. Está disponible para usar desde el navegador, iOS y Android.

Esta red social, que fue desarrollada por Mark Weinstein, cuenta con el visto bueno del padre de internet, Tim Berners-Lee. Al menos así lo dejó en claro desde su cuenta de Twitter cuando, en 2015, invitó a los usuarios a apoyar esta startup.

En su sitio oficial, MeWe aclara que se diferencia de Facebook y otras redes sociales porque ofrece “un servicio revolucionario que pone el acento en la privacidad y el intercambio social, en el que las personas puedan ser ellas mismas, sin censura”.

De acuerdo con sus creadores, en esta plataforma no se utilizan cookies, no se espía al usuario y no se recopilan datos con fines publicitarios. “Nunca proporcionaremos a los anunciantes información de carácter personal sobre ti”, se lee en la descripción del sitio.

Tal como en cualquier red social, se pueden compartir fotos, textos y videos en el muro. También se pueden entablar conversaciones de texto, hacer llamadas de voz y videollamadas.

Y tal como ocurre en Facebook, la red social ofrece la opción de unirse a diferentes grupos. Algunos son abiertos y otros son cerrados. Los grupos están divididos según diferentes ejes temáticos y el usuario también puede crear su propio grupo, si así lo desea.

