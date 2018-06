Mejores opciones de antivirus

Los sistemas operativos de las computadoras de Apple, que combinan protecciones integradas con un entorno de menos usuarios, suelen ser menos atractivos para los creadores de virus. No obstante, las Mac no son invulnerables: programas para el cibersecuestro de datos y otro malware las han afectado, además de problemas que son comunes a todas las plataformas, como las extensiones dañinas para navegadores o los sitios de phishing. Contra eso existen diferentes software específicos para OS.

The New York Times probó —mediante su sitio Wirecutter— Malwarebytes Premium, un antivirus que demostró “apuntalar las propias defensas de Mac contra el software malicioso”, con la ventaja adicional, que el medio consideró capital, de no volver más lento el sistema: eligió este programa, que tiene un costo de USD 40 por año, porque es efectivo “y a la vez relativamente no-invasivo”.

Aunque el periódico recomendó la versión premium, “que monitorea su Mac en tiempo real”, Malwarebytes también tiene una versión gratuita que escanea el sistema en busca de problemas ya existentes. Al descargar la versión gratuita, además, se recibe una prueba por 30 días de la versión Premium.

Para quienes prefieran una protección gratuita, otras publicaciones como Macworld, TechRadar y Tom’s Guide recomiendan Avast Free Mac Security (que, a su vez, tiene una edición paga, de USD 60, Avast Security Pro for Mac, que cubre la red inalámbrica hogareña en su conjunto).

PCMag eligió BitDefender Antivirus for Mac como su favorito de 2018. Se trata de una suite que, además de su servicio contra el malware incluye el acceso a una red virtual privada (VPN) para navegar protegiendo los datos personales en las distintas conexiones en internet.

Fuente: Infobae

