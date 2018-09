MEC denuncia posible adulteración del sistema informático de recursos humanos

El director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación José Fernando Casañas Levi, informó que realizaron una denuncia ante el Ministerio Público sobre una supuesta adulteración de datos del sistema informático del personal del MEC.

Agrego que todo se dio a raíz de una denuncia de una posible manipulación del sistema informático de la institución de parte de personas ajenas a la institución, entre ellas Julio César Arévalos, director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.

En tal sentido indicó que en la fecha conversaron con los funcionarios encargados de esa dependencia y solicitaron el lacrado de los equipos informáticos a fin de indagar que tipo de movimiento se hizo en el día.

Casañas Levi mencionó que también pidieron la copia de circuito cerrado de televisión para poder identificar a las personas que ingresaron a esa dependencia el pasado viernes.

Por su parte, Julio César Arévalos, funcionario de la Cámara de Diputados, señaló que en ningún momento manipuló datos en el sistema informático del MEC y se puso a disposición del Ministerio Público para lo que hubiere lugar.

Arévalos dijo estar tranquilo y no tiene nada que ocultar, no obstante lamentó el actuar de la gente del MEC por involucrarlo sin realizar una investigación previa. “Me duele que la gente te quiera ensuciar fácilmente, porque no averiguan primero”, expresó.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?