Más sectores piden la suspensión del juzgamiento de actas

El senador del Frente Guasu y presidente del Congreso Nacional, Fernando Lugo refirió que desde el día de ayer están recibiendo denuncias, principalmente del interior del país, sobre irregularidades en el juzgamiento de actas electorales.

En tal sentido indicó que junto con el PLRA, el PDP, se paralice el conteo de los certificados electorales, debido a que no hay posibilidad de realizar un control exhaustivo. “Nosotros no tenemos ningún problema de esperar, pero que el resultado no esté envuelto en una sobra de dudas y desconfianza”, expresó.

Agregó que también pidieron que el recuento de votos se realice ante las cámaras de televisión a fin de otorgar mayor transparencia. Refirió que el presidente del TSJE, Jaime Bestard ya se comunicó con sus pares y los jueces para analizar la situación.

Lugo resaltó que tienen testimonios fotográficos de actas que llegaron en sobres abiertos que pueden acercar, especialmente en departamentos de San Pedro, Cordillera, Alto Paraná, Caazapá. “El que hace el tipeo no pasa directamente así como corresponde”, dijo.

