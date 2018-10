Mary Poppins presentó su nuevo tráiler y lanzó una nueva canción

El regreso de Mary Poppins creó mucha expectativa con su nuevo trailer. No sólo podemos ver imágenes increíbles llenas de magia, sino que también pudimos escuchar una nueva canción.

Atrás quedó el clásico y complicado “Supercalifragilisticoespialidoso”. El nombre del nuevo tema es “Can You Imagine That”, con una clara influencia del lema del film “todo es posible”.

El Regreso de Mary Poppins llegará a los cines argentinos recién en enero de 2019. ¿Está en tu lista de espera?

Fuente: Infobae

