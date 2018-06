Marta González renunció al Viceministerio de Tributación

Tras presentar el nuevo sistema “Marangatu 2.0”, la viceministra de Tributación, Marta González, confirmó hoy que renunció al cargo y el presidente Horacio Cartes aceptó su decisión. Afirmó que se va luego de haber logrado cada una de las metas propuestas.

“Habiendo logrado todas y cada una de las metas que me he propuesto alcanzar, me reuní con el presidente Horacio Cartes y le solicité respetuosamente la aceptación de mi renuncia”, expresó la funcionaria, en conferencia de prensa.

González resaltó que el jefe de Estado, en todo momento a lo largo de estos cinco años, felicitó la gestión de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Agregó que volverá al sector privado, pero aclaró que todavía no tiene bien definido desde cuándo.

Aseveró que después de cinco años de trabajo, puede confirmar con satisfacción que recaudaron más de 10.000 millones de dólares, un 89% más que en el gobierno anterior; descubrieron y denunciaron penalmente los mayores casos de evasión tributaria de la historia y se aplicaron las sanciones correspondientes.

“Hoy quiero dar gracias de todo corazón, a todos los que de alguna forma ha aportado a los logros y también a quienes con sus críticas nos han ayudado a buscar ser mejor”, sentenció.

