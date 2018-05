Marito: “La justicia dice que Cartes es un senador electo y hay que respetar”

El presidente electo, Mario Abdo Benítez, afirmó que Horacio Cartes debe jurar como senador de la Nación, ya que su candidatura fue habilitada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la propia Corte Suprema de Justicia.

“Nosotros podemos cuestionar la interpretación de la ley, pero no podemos desobedecer la ley, nos guste o no. Los órganos correspondientes lo habilitaron (a Horacio Cartes), él estuvo en la papeleta de votos. Se presentaron impugnaciones que fueron rechazadas”, manifestó el futuro gobernante.

Enfatizó que él, como una persona que cree en las instituciones y considera que el Paraguay tiene que liderar un proceso de fortalecimiento institucional, no puede incentivar la violación de la ley.

Al respecto, Abdo Benítez remarcó que Cartes está habilitado para jurar como legislador de la Cámara Alta. “No estuve y no estoy de acuerdo, pero aunque no me gusten los fallos, la justicia dice que es senador electo y debemos respetar, o sino entraríamos a una anarquía en Paraguay”, finalizó.

