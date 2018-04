“Marito es presidente virtual”, afirma Fernando Lugo

El senador por el Frente Guasu, Fernando Lugo, informó hoy que se comunicó por teléfono con Mario Abdo Benítez, para felicitarlo por las elecciones que tuvo el domingo último. Aclaró que hasta el momento el candidato colorado es presidente virtual.

“Lo llamé a Marito, le dije que hizo una hermosa elección y que hasta ahora es presidente virtual, ya que los datos que se dieron a conocer son preliminares y los resultados oficiales aún no se conocen”, enfatizó el exmandatario, quien fue elector para continuar en el Senado.

Lugo agregó que el proceso electoral continúa, pues sigue el juzgamiento de las actas, e indicó que el conteo de los votos “ha mejorado muchísimo”, luego del pedido que realizaron los partidos opositores a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Resaltó que la intención del Frente Guasu es que no existan ninguna sombre de duda ni desconfianza en el proceso electoral, específicamente en la oficialización de los resultados finales. Finalmente, aseveró que mientras que no termine el juzgamiento no se puede hablar de vencedores ni vencidos.

