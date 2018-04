Marito asegura que luchará frontalmente contra el planillerismo y el crimen organizado

El candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, afirmó que de lograr la victoria en las Elecciones Generales, luchará decididamente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Aseveró que impulsará la reforma del Poder Judicial.

En el único debate presidencial que lo enfrento a Efraín Alegre, postulante a la titularidad del Ejecutivo por la Alianza GANAR, Marito aseguró que de llegar a ser titular del Ejecutivo no buscará la reelección, alegando que reforma de la Constitución Nacional “nunca debe ser beneficio de una sola persona, sino de todo el Paraguay”.

Se refirió además a la función pública e indicó que su deber moral es luchar contra el flagelo del planillerismo. “Lo hice en el Congreso, lo haré desde el Gobierno de la República. Un funcionario público que cobra un salario, pero no trabaja y no produce, tenemos que acabar con eso, pero por dos o tres planilleros no podemos satanizar a todo el funcionariado público”, destacó.

En cuanto a salud pública, Benítez anunció que hará una planificación utilizando tecnología para que los insumos lleguen de manera eficiente y descentralizada a los hospitales. Se comprometió además a duplicar la cantidad de puestos de Unidad de Salud Familiar para llegar al 80% de cobertura en el país.

Consultado sobre sus programas en materia de seguridad, afirmó que mantendrá la Fuerza de Tarea Conjunta, alegando que muchos hijos de paraguayos están ahí arriesgando sus vidas por el Paraguay. “No vamos a destruir la moral de dos instituciones que luchan contra la inseguridad. Van a volver a Asunción cuando recuperemos la soberanía de esa zona del país”, enfatizó Marito.

Entre otros puntos, aseveró que impulsará la reforma educativa, recordando que firmó un convenio con el Fondo para la Excelencia para elevar la mirada y convertir a la educación en una causa nacional. También prometió que derogará el Decreto 7.702 y que hará una reingeniería para que el impuesto que paga la gente se traduzca en productividad y en un Estado dinámico.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?