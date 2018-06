Marito a adversarios: “No me van a doblegar, ni con amenazas ni chantajes”

El presidente electo Mario Abdo Benítez recibió en su PC a dirigentes y autoridades electas de Alto Paraná, quienes acercaron apoyo respeto al criterio de que cada senador Añetete es libre de decidir si acepta o no la renuncia de Horacio Cartes. Sostuvo que no lo doblegarían con amenazas.

“Ningún triunfo vale la pena bajo la tumba de los principios, quienes creen que me van a doblegar con amenazas, con chantajes, tampoco no me van a doblegar en el compromiso que hemos hecho con el Paraguay”, expresó Abdo Benítez.

En busca de la aprobación de la renuncia de Cartes, el cartismo pidió a Mario Abdo que baje líneas a sus senadores, ya que de no darse la aprobación de renuncia y posterior jura como senador del líder de Honor Colorado, la unidad dentro del partido, y la gobernabilidad de Marito sería difícil. El presidente del partido fue uno de los más criticados por el equipo de Abdo por declaraciones realizadas a varios medios de comunicación.

Así también, durante el encuentro el presidente electo recordó las elecciones de abril, confesó que le dolió la derrota en Alto Paraná y reconoció que quienes lo quisieron herir, lo lograron, pero que su compromiso con dicho departamento sigue intacto.

“Yo quería ganar en Alto Paraná porque es un departamento al que yo quiero con el corazón, así que quienes me quisieron herir, lo lograron, pero mi compromiso y mi amor con Alto Paraná siguen intactos”, @MaritoAbdo vía @MigueFranco09 #780AM pic.twitter.com/Hl2Po4G8Jn — Radio 780 AM (@780AM) June 7, 2018

