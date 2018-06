Mario Abdo referente a duras críticas de Cartes: “No estoy para pelearme con nadie”

Esta tarde el presidente electo Mario Abdo Benítez brindo unas palabras a la prensa consultado sobre su opinión respecto a críticas del presidente Cartes en Ciudad del Este.

“No quiero hablar si no tengo oficialmente lo que dijo el presidente, yo ya no estoy como para pelearme con nadie, ya me peleé lo que tenía que pelearme, ahora se impone el espíritu de reconciliación”, aseguró Abdo Benítez.

Durante el cumpleaños de Javier Zacarías Irún, Horacio Cartes tomó la palabra y sostuvo que la opinión de dos o tres personas no puede estar por encima del voto popular, criticando a los que pretenden hoy interpretar la Constitución respecto a aceptar su renuncia y luego su juramento en la Cámara Alta.

Mario Abdo finalizó que pretende ser un factor de unidad y no de división del Partido Colorado.

