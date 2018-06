Mariano Rajoy renuncia a la presidencia de su partido

El líder del Partido Popular y otrora presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este martes que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto en un congreso extraordinario: «Es lo mejor para el PP, para mí y para España», dijo ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Añadió que convocará una junta directiva nacional para que a su vez convoque un congreso extraordinario que elija a su relevo, y ha explicado que no hará cambios ahora en la estructura orgánica del partido ni en el grupo parlamentario porque entiende que eso lo debe hacer ya su sucesor.

En su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional, cuatro días después de perder el Gobierno, indicó que el Gobierno nace con “debilidad extrema” y con “pésimos compañeros de viaje”, también por primera vez en la historia de España.

El ex mandatario también lamentó que la formación que lidera Albert Rivera, con su «afán por hacer oposición al Gobierno que defendió la unidad de España», lo que ha conseguido es llevar al poder a un nuevo Ejecutivo «aupado por los independentistas».

«Paradojas de la vida», ha concluido Rajoy, quien ha puesto en valor la labor de su Gobierno para frenar el desafío independentista.

Durante más de 30 años he servido al @PPopular en distintos cargos e instituciones, por ninguno he peleado para desplazar a nadie y he cumplido siempre con mi deber. Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. Es lo mejor para mí, para el PP y para España. pic.twitter.com/Swi5Oj2bLt

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) June 5, 2018