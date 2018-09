Mandatario minimizó fotografía con supuesto narco

El presidente Mario Abdo Benítez se refirió a la fotografía que circula en las redes sociales donde se lo ve posando con un supuesto narcotraficante que lideraba una estructura criminal en el este del país.

El mandatario manifestó que la fotografía fue tomada en el quincho de su casa donde se hizo toda la campaña de la Junta de Gobierno y de las elecciones generales, y sostuvo que en este tiempo recibió a mucha gente, y que no puede decir si la misma es verdadera o falsa.

“No puedo decir si es falso o verdadero, lo que sí puedo decir es que no identifico a esa persona, me he sacado muchísimas fotos con muchísima gente”, expresó.

Resaltó que para él no tiene relevancia que la foto sea verdadera o falsa y que siempre será sincero con la ciudadanía.

