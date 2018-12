Maduro denuncia gestación de golpe de estado de parte de EEUU

El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció este domingo que desde Washington se está preparando un golpe de estado en contra de su gobierno luego de votar en las elecciones de consejos municipales en el liceo Miguel Antonio Caro en Caracas.

“Hoy está en marcha, y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca, un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela e intentar un golpe de Estado contra el régimen constitucional democrático y libre que hay en nuestro país” dijo Maduro.

“Yo voy a dar una rueda de prensa en estos días para dar detalles y datos de la conspiración que viene de la Casa Blanca” agregó el mandatario. Además señalo que los periódicos estadounidenses The New York Times y The Washington Post tienen datos precisos del golpe de estado que está preparando.

Fuente: RT

