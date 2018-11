Macron y Trump coinciden en que Europa debe aumentar aporte para defensa

El presidente francés Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense Donald Trump, coincidieron en que Europa debe incrementar su aporte financiero a la defensa común y trabajar para reforzar sus capacidades militares.

“Necesitamos compartir la financiación de nuestra defensa”, aseguró Macron en una declaración tras recibir a Trump en el Palacio del Elíseo para mantener una entrevista bilateral.

El encuentro fue precedido por un controvertido tuit del estadounidense, que calificó de “insultante” el deseo del francés de tener un ejército europeo.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018