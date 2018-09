Lula recibirá a Fernando Haddad en prisión planear estrategias tras el veto a su candidatura

Fernando Haddad, aspirante a la Vicepresidencia de Brasil en la fórmula encabezada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó el sábado que se reunirá el lunes con el ex mandatario en la prisión para decidir los “próximos pasos” de la campaña electoral de la formación.

“Vamos a presentar el cuadro jurídico a Lula el lunes por la mañana. Vamos a discutir qué hacer en esos diez días de plazo”, afirmó Haddad en alusión al fallo del Tribunal Superior Electoral que impidió la candidatura presidencial de Lula, preso desde abril, y tras el cual el Partido de los Trabajadores (PT) tiene 10 días para indicar un nuevo abanderado.

La Corte decidió en la madrugada de este sábado que la ley conocida como “Ficha Limpia”, que fue sancionada por el propio ex mandatario en 2010, cuando aún gobernaba, impide que Lula postule a cargos electivos, así como cualquier persona condenada en segunda instancia, como es su caso.

Asimismo, la Justicia prohibió que el ex mandatario aparezca en la propaganda electoral como candidato, pero autorizó la presencia de su figura en la campaña desde que no se presente como tal.

Aunque el PT aún no lo ha confirmado, Haddad, ex ministro de Educación y ex alcalde de Sao Paulo, muy probablemente reemplazará a Lula como candidato a la Presidencia brasileña.

Tras el veredicto de la Corte, el PT estrenó su campaña electoral en la televisión, en la que Haddad aseguraba al electorado que “la decisión está tomada” y que la sigla irá “con Lula hasta el final”.

Sin embargo, al cumplir agenda de campaña, el ex ministro expresó que, antes de tomar cualquier decisión, “hay que escuchar a Lula” para finalmente “decidir, colectivamente, qué hacer en los próximos días”.

Fuente: Infobae

