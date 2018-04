Lula da Silva podría entregarse hoy tras la misa en honor a su esposa

El ex mandatario permanece en San Pablo donde este sábado asistirá a una ceremonia religiosa. Algunos medios brasileños aseguran que el ex presidente negoció su entrega. Sin embargo, la presidenta del Partido de los Trabajadores negó esta información.

Finalmente no hubo detención este viernes. No importa que haya vencido el plazo decretado por el juez Moro, fijado para las 17, hora local. Las negociaciones entre los abogados del ex mandatario y la Policía Federal entraron en una especie de cuarto intermedio hasta este sábado luego de que Lula asista a la misa por su difunta esposa, en el edificio donde se encuentra refugiado.

Las autoridades evaluaron que era muy peligroso un arresto en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo. Miles de simpatizantes de Lula llegaron al lugar y el operativo podía terminar en episodios de violencia.

Como la ceremonia en memoria de Marisa Leticia está pautada para las 9:30, Lula podría entregarse o ser detenido después del evento.

Si Lula se dispone a entregarse, será transportado a Curitiba en un avión de la Policía. La negociación está dirigida por los superintendentes de la Policía Federal en São Paulo y Curitiba, que mantienen informado al director general de la corporación, Rogério Galloro.

Según el medio brasileño Folha y O Globo, Lula ya habría negociado con la Policía su entrega una vez culmine la misa. Sin embargo, está información fue negada por la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.

