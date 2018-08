Lula da Silva, blanco del segundo debate presidencial en Brasil

Los candidatos a la Presidencia de Brasil coincidieron en la necesidad de combatir la corrupción y el desempleo, cambiar el sistema político y acabar con los privilegios durante su segundo debate televisivo, en el que el gran ausente volvió a ser el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, quien lidera los sondeos de intención de voto con un 30 %, tampoco pudo participar en este debate, ya que, de nuevo, la justicia se lo impidió, pero fue asunto del debate y blanco de numerosas críticas.

El ex jefe de Estado está preso desde el pasado 7 de abril, condenado a doce años por corrupción, y pese a esa situación y a que está virtualmente inhabilitado, fue inscrito esta semana como candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones del 7 de octubre.

Los organizadores del debate quisieron dejar el podio de Lula presente aunque estuviera vacío, pero la mayoría de los candidatos prefirió que fuera retirado del escenario, salvo el candidato de izquierda Guilherme Boulos, aspirante a la Presidencia por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y amigo personal de Lula.

El primer tema abordado por los candidatos en el debate fue la necesidad de acabar con la corrupción y aunque lanzaron indirectas por lo ocurrido con Lula y en el Gobierno de su ahijada política, Dilma Roussef, al inicio de la discusión ninguno hizo mención directa de ellos, hasta que Álvaro Días rompió el silencio.

El candidato de Podemos señaló que era “una vergüenza” la candidatura del ex mandatario a la Presidencia de Brasil por estar condenado por corrupción y señaló que “Lula no es un preso político” sino “un político preso” y por eso su candidatura “no puede existir”.

El ultraderechista Jair Bolsonaro, que lidera los sondeos cuando Lula no es incluido como candidato, fue más enfático sobre la inhabilitación electoral del ex presidente y aseguró que en el debate no se le podía dejar lugar a un “bandido”.

Los ataques a Lula se presentaron en diferentes momentos del debate, en su mayoría de manera indirecta o mencionando al PT, la formación que representa.

El desempleo fue otro de los ejes abordados por los candidatos durante los primeros bloques del debate y varios de ellos, tras atribuir los 13 millones de desempleados en Brasil a los Gobiernos de Lula y Rousseff, aprovecharon la discusión para presentar sus propuestas sobre estos temas.

De acuerdo con las encuestas, en un escenario sin Lula, que es el líder aislado en la intención de voto, el favorito es el ultraderechista Jair Bolsonaro, con cerca del 17 %, a quien escoltan Marina Silva (13 %), Ciro Gomes (8 %) y Geraldo Alckmin (6 %), mientras que el resto de los aspirantes no llega al 2 %.

Fuente: Infobae

