Lo que debes hacer para que tu celular no se ponga lento

No hay nada peor que un smartphone lento, que tarda en abrir las aplicaciones, sacar fotos o permitirnos hacer algo tan básico como llamar a alguien. Sin dudas, es una de las peores pesadillas.

Por eso, te contamos algunos tips para hacer que tu celular vuelva a funcionar con normalidad y no tengas que padecer la tortura de la lentitud.

1- Desinstalá las aplicaciones que no usás.

Esta es la principal razón por la que nuestro celular se pone lento, así que ponete a pensar en cuales son todas esas apps a las que ya no les das uso. El motivo es porque aunque no la estés utilizando, no solo porque te roban espacio en la memoria interna, sino porque vuelven lento el funcionamiento de tu equipo.

2- Dejá un 25 por ciento de tu almacenamiento libre

Para eso, lo ideal es que borres archivos, fotos y videos viejos. De esta forma, tus aplicaciones van a funcionar mejor y tu celular va a tener un mejor rendimiento.

3- Reinicialo

Sí, aunque suene muy obvio, a veces solemos dejar nuestro celular prendido durante días y hasta semanas. Reiniciarlo puede ser una solución muy útil que va a dejar a tu celular como nuevo.

4- Cambiale la batería

Aunque esta opción requiere de hacer un esfuerzo económico, la realidad es que siempre es más barato cambiar la batería que el celular. Muchas veces, el tiempo de vida útil es limitado y el deterioro de la misma es tan grande que ya no tiene retorno. Así, vas a poder darle batalla a la lentitud.

5- Restablecé los ajustes

Si ya probaste alguna de las opciones anteriores y no dieron resultado, esta va a ser la definitiva. Así, se irán todas aquellas cosas innecesarias, incluyendo archivos y aplicaciones que solo hacen nuestro smartphone más lento. Si querés conservar tus fotos y videos, no te olvides de hacer un back up en tu PC.

