Llano reitera que Nicanor y Cartes deben jurar como senadores activos

El senador liberal Blas Llano ratificó que está de acuerdo, tanto con el juramento de Nicanor Duarte Frutos, como de Horacio Cartes, en la Cámara Alta. Pidió a los que no están de acuerdo con esa postura, que se retiren del proceso.

“Yo estoy de acuerdo que Duarte Frutos y Cartes juren como senadores activos, porque fueron habilitados por sus partidos, por la Corte Suprema de Justicia y el pueblo los eligió para estar en la Cámara Alta”, expresó el líder del movimiento Equipo Joven del PLRA.

Aseveró que respeta las opiniones contrarias respecto al tema, pero remarcó que su tesis es que no existe impedimento para que ambos ex presidentes de la república asuman sus bancas como senadores de la nación. Al respecto, aclaró que yo no votó por ellos.

Llano admitió que las posturas también están divididas en su bancada en el Senado, que está integrada por 8 legisladores. “Creo que estamos 4 a 4 actualmente”, puntualizó el parlamentario liberal.

Enfatizó que aquellos que afirman que el juramento de Cartes y Duarte Frutos será un golpe de Estado, deberían retirarse del proceso, si es que no están de acuerdo, pues de lo contrario “es puro cháchara” la postura que manifiestan.

