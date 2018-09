Ley que prohíbe bautismos en universidades estaría en dos semanas

El Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, que presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca prohibir las fiestas desmedidas como bienvenida a nuevos estudiantes universitarios donde son sometidos a tratos denigrantes, estaría en unos 15 días.

Señaló que el diputado Ramón Romero Roa prometió darle celeridad al proyecto y no descartó que más legisladores impulsen la iniciativa.

“Hay una diferencia en hacer una fiesta o en lo que podría ser en ese tipo de bautismo donde los chicos están ingiriendo bebidas alcohólicas fuertes mezcladas con detergente, combustible y más de uno estuvo con varios problemas de salud”, manifestó.

Godoy aclaró que no buscan prohibir las fiestas ni festejos, sino que no se repitan los hechos mencionados más arriba y que la ley se enfocará sobre todo en el acto en sí, no en el lugar donde se hacen los festejos.

[DESTACADO] Consideran que autoridades no reaccionan ante salvaje “bautismo” en Medicina UCA https://t.co/jPKLkpPi00 #780AM pic.twitter.com/ZmkaZaKItH — Radio 780 AM (@780AM) September 18, 2018

