Las vacunas son las formas más efectivas de prevenir la hepatitis

En la fecha se recuerda el Día Mundial de la Hepatitis, con el lema “Hepatitis. Es hora de diagnosticar, tratar y curar”. En el 2017, el Ministerio de Salud Pública registró 220 personas con la enfermedad. Ese año incorporó las vacunas para proteger a los recién nacidos.

La Hepatitis es un proceso inflamatorio que afecta el hígado, puede ser causada por varios agentes: infecciosos (virus), tóxicos (alcohol, fármacos) o reacciones autoinmunes. En ese sentido, las Hepatitis Virales B y C, son los grandes desafíos para la Salud Pública, puesto que afecta a 325 millones de personas en todo el mundo.

Asimismo, son las mayores causas del cáncer de hígado, que, a su vez, deriva a 1,34 millones de muertes cada año.

En América, los 3,9 millones de personas que viven con hepatitis b crónica y los 7,2 millones con hepatitis C crónica han dado como resultado más de 125.000 muertes cada año. Los tipos B y C son infecciones crónicas que no muestran síntomas durante un periodo largo, incluso pueden tardar año en aparecer, pero ya con complicaciones como el cáncer del hígado y la cirrosis.

En Paraguay, según datos epidemiológicos del PRONASIDA, en el año 2017 se han registrado 220 personas con diagnóstico de Hepatitis B (HB). La prevalencia de la HB en la población general es de 0,37%, en los hombres que tienen sexo con hombres en Asunción y Central es del 2,4%, y de personas Trans, es del 2,96%.

Es importante recordar que el Ministerio de Salud cuenta con medicamentos para esta afección, así como los estudios de seguimiento laboratorial, no obstante, los trabajos de prevención y fortalecimiento de los servicios en cuanto a la oferta de pruebas de diagnóstico y tratamiento deben continuar, para que las condiciones de atención sean óptimas.

La inmunización contra la enfermedad es la herramienta principal de prevención, además de ser el pilar fundamental para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por ello, la cartera sanitaria ha incorporado en su esquema regular en el 2017 la vacuna contra la hepatitis B al recién nacido, para evitar la transmisión vertical.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud visualiza algunas actividades para lograr los objetivos a nivel mundial en los países, teniendo en cuenta que las brechas más importantes son la escasa cobertura y tratamiento, por las cuales se deben seguir trabajando para alcanzar la eliminación global en el 2030:

a) apoyar la expansión de los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y atención de la hepatitis, con un enfoque específico en promover las recomendaciones de la OMS para las pruebas y el tratamiento;

b) mostrar las mejores prácticas y promover la cobertura de salud universal de los servicios de atención de hepatitis; y

c) mejorar las alianzas y la financiación en la lucha contra la hepatitis viral.

Fuente: Ministerio de Salud Pública

