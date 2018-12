Las mejores aplicaciones de Android

Google dio a conocer las mejores apps del año. Se trata de los ganadores de los Google Play Awards 2018, la edición anual donde se presentan las plataformas más populares dentro de la tienda de la compañía.

Por su parte, PUBG Mobile fue elegido como el mejor juego. Se trata de un título de Tencent Games donde los jugadores tienen que sobrevivir en una isla remota.

Aquí, el listado completo de los servicios elegidos en las diferentes categorías:

Las apps más entretenidas

Tik Tok, la popular red social pensada para compartir micro videos está primera en el podio.

Le sigue Vimage, una plataforma para editar fotos con filtros y varios efectos.

No.Draw, una app para ir coloreando por números y dar rienda suelta a la imaginación está en tercer lugar.

Anchor, que permite hacer podcasts con facilidad y Drum Pads Beat Maker Go, una aplicación para componer temas musicales también fueron elegidas en este rubro.

DiDi Pasajero, una app de transporte móvil al estilo Cabify o Uber ocupa el segundo puesto seguida por Master Class: Learn how to Cook, Sing, Act and more. Este servicio permite al usuario tomar clases de cocina con Thomas Keller, de fotografía con Annie Leibowitz, de básquetbol con Stephen Curry y de actuación con Samuel L. Jackson.

Finamente está Luci, una original app que promete ser una guía a la hora de experimentar sueños lúcidos. Así se llama cuando la persona es consciente de que está soñando.

Mejores apps de superación

En este rubro se encuentran las plataformas que ayudan al usuario a adquirir nuevas habilidades o cumplir con pequeños objetivos diarios.

El primer puesto es para Mimo, una app para aprender a programar

Luego está Drops para aprender idiomas, que también fue seleccionada como la mejor app del año, tal como se mencionó anteriormente.

Ejercicios en Casa, la app de Leap Fitness Group también está destacada dentro de esta categoría.

El cuarto y quinto puesto son para Ultimate Guitar: Chords & Tabs, que ofrece una nutrida biblioteca de acordes musicales; y Forest: Mantente Enfocado, una plataforma que ayuda a controlar la adicción al smartphone.

Fuente: Infobae

