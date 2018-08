Lady Gaga destrozada por la muerte de su amigo “Zombie Boy”

“El suicidio de mi amigo Rick Genest, Zombie Boy es más que devastador”, escribió la intérprete del modelo quien fue catapultado a la fama tras aparecer en su video de la canción Born This Way en el 2011.

“Debemos trabajar más fuerte para cambiar la cultura y poner en primer plano la salud mental y ayudar a borrar el estigma que hace que no podamos hablar de estos temas”, imploró Gaga, quien también urgió a las personas a pedir ayuda. “Si están sufriendo, llamen a un amigo o familiar hoy mismo. Tenemos que salvarnos entre nosotros”, declaró la artista.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB

— Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018